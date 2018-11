Opname moord Khashoggi: "Laat mijn arm los" 21 november 2018

00u00 0

De Turkse website 'Habertürk' heeft citaten gepubliceerd uit de opnames van de moord op de Saudische journalist Khashoggi. Volgens de site is te horen dat Khashoggi schreeuwt: "Laat mijn arm los. Wat denk je dat je aan het doen bent?" Uit de opnames zou ook blijken dat Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul zeven minuten ruziede met vier mannen, waarna hij werd overgebracht naar een ander deel van het gebouw. Daar zouden geluiden van foltering en geweld te horen zijn. Volgens de krant 'Hürriyet' zijn zeven mannen te horen. Eén van hen is geïdentificeerd als Mahir Mutrib, een vaste metgezel van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Die wordt beschouwd als het brein achter de moord. Vorige week bevestigde de Turkse president Erdogan officieel het bestaan van de geluidsopnamen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Khashoggi