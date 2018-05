Opmerkelijke outfit voor een moordverdachte 18 mei 2018

De vrouw die samen met haar partner verdacht wordt van de moord op een gevangenisverpleegster, is in een wel héél aparte outfit voor de onderzoeksrechter in Turnhout verschenen. Ashley V.D.V. (33) droeg een legging versierd met doodskoppen en een sweater met verscheurde mouwen. Toen ze na haar ondervraging werd weggeleid, beeldde ze bovendien een revolver uit met haar vingers. De bivakmuts komt niét uit haar garderobe. Die kreeg ze van de politie, opdat ze haar gelaat zou kunnen verbergen. Haar vriend Marco L. (43) verstopte z'n gezicht onder de jas van de agent. Beiden zijn aangehouden voor roofmoord. Al na één uur in de gevangenis had L. overigens een tuchtsanctie aan z'n been. "Hij maakte meteen amok. Eerst eiste hij dat hij een sigaret mocht roken op de koer, even later bedreigde hij een vrouwelijke cipier." (JVN)

