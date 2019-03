Opmerkelijke keuze voor blanke en blonde Jasmine Ook Ianthe Tavernier in musical 'Aladdin' 14 maart 2019

00u00 0

'De buurtpolitie'-actrice Ianthe Tavernier (30) zal de rol van prinses Jasmine vertolken in de familiemusical 'Aladdin'. Een opmerkelijke keuze, want in tegenstelling tot het Disney-personage heeft de actrice geen donkere huid en lang zwart haar. "Maar met een pruik en wat make-up op zie ik er al wat oosterser uit", zegt Ianthe, die eerder te zien was als Ariël in 'The Little Mermaid'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN