Opmerkelijk beeld in Syrië: Lijnbus klaar om te evacueren, maar Assad zegt njet Redactie

28 februari 2018

00u00 0 De Krant Het Syrische leger blijft Oost-Ghouta bombarderen. Zelfs de vraag van de Russische president Poetin, om dagelijks een humanitair bestand van vijf uur in te voeren, stuit op een njet bij zijn collega Assad. Evacuatiebussen, waaronder een afgedankt exemplaar van De Lijn, worden tegengehouden. 400.000 burgers zitten als ratten in de val.

Voor de zoveelste dag op rij werd gisteren gevochten in Oost-Ghouta, nabij de Syrische hoofdstad Damascus. Helikopters dropten bomvaten en er was artilleriegeschut. Burgers die de stad via een humanitaire corridor wilden verlaten, werden onder vuur genomen. "De gevechten duren voort en hulpkonvooien sturen wordt onmogelijk gemaakt", zeggen hulpverleners. Oost-Ghouta ondergaat sinds tien dagen de zwaarste aanvalsgolf sinds het begin van de burgeroorlog, zeven jaar geleden. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten heeft het laatste offensief aan minstens 560 burgers het leven gekost. Bijna 400.000 mensen zijn er van de buitenwereld afgesloten.

Intussen is de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens een onderzoek begonnen naar aanvallen tegen het rebellenbolwerk. Na een raid van afgelopen zondag zegden lokale autoriteiten in het gebied immers dat getuigen chloor roken na een explosie. Het onderzoek - bestaande uit getuigenissen, beeldmateriaal en gesprekken met medische experts - moet daarover uitsluitsel geven. (KW)