Opluchting bij Belgian Cats: Meesseman haalt WK BASKETBAL 04 september 2018

00u00 0

Het zag er zaterdag in Valencia niet goed uit, toen basketbalspeelster Emma Meesseman één minuut voor de match tegen Letland voorbij was, op het parket lag en kermend naar haar linkervoet greep. Met maar drie weken te gaan tot het WK basketbal bestond de vrees dat de Belgian Cats hun belangrijkste pion kwijt zouden zijn. Een MRI bij dokter Declercq wees gisteren evenwel uit dat de schade meeviel. Meesseman brak of scheurde niets, alleen zijn de ligamenten wel geraakt. Bondscoach Philip Mestdagh: "Het hád erger kunnen zijn. Volgens de eerste diagnose is ze drie weken buiten strijd, maar met goede zorgen kan dat hopelijk wat ingekort worden. Gelukkig, want de impact van Emma op het spel is gigantisch. Zonder haar zou het moeilijk worden op het EK." Meesseman zelf stelde ook iedereen gerust op Instagram: "Geen zorgen. Alles is oké."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN