Oplossing voor oude bouwovertredingen in de steigers: “Geen ruzie meer omdat dakraam wat te hoog zit” Redactie

16 februari 2018

00u00 0 De Krant Vlaams minister van Omgeving Schauvliege werkt aan een oplossing voor oude bouwovertredingen. "We gaan niet zomaar alles regulariseren, maar moeten mensen wel de kans geven om met een schone lei te beginnen."

Stel: je erft een woning van je ouders of grootouders. Wanneer je die wil verkopen, stoot de notaris op een bouwovertreding van meer dan 10 jaar geleden. Die veranda, dat schuurtje en die keuken in bijbouw: geen haan die er ooit naar kraaide, maar eigenlijk mogen ze er niet staan. Dan heb je twee keuzes: je kan zo'n bouwmisdrijf proberen regulariseren, of je kan het zo laten - maar krijg die woning dan maar eens verkocht. Huizenjagers zijn niet geneigd om een huis te kopen waarvan een deel niet in regel is en waarvoor ze dus misschien zelf ooit een boete moeten betalen.

Koterij

Bouwovertredingen komen de laatste jaren steeds vaker aan het licht. Notarissen zijn sinds 1999 immers verplicht om bij de verkoop van een huis bij de gemeente te controleren of alle vergunningen in orde zijn en of er bouwovertredingen zijn vastgesteld. In een Vlaanderen vol koterijen zijn er naar schatting tienduizenden van die oude bouwovertredingen. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) wil een deel daarvan uit de grijze zone halen "en verkopers en kandidaat-kopers verlossen van die molensteen rond hun hals". Op basis van een studie pleit ze daarom voor een bijzondere regularisatievergunning.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN