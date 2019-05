Exclusief voor abonnees Oplossing voor lawaaierige F-16: piloot verblinden met laserpen 29 mei 2019

Een 65-jarige man uit het Limburgse Hechtel-Eksel riskeert een celstraf van één jaar voor het verblinden van een F-16-piloot van de basis op Kleine-Brogel. De gepensioneerde man beweerde dat hij enkel naar de sterren keek, maar al snel bleek dat hij zich ook ergerde aan het lawaai dat de laagvliegende toestellen maakten. "De kans dat je per ongeluk in de cockpit van een vliegtuig schijnt, is zo goed als nul", aldus de procureur gisteren op de zitting. Het is "extreem gevaarlijk gedrag", zegt basiscommandant Jeroen Poesen. "Als de piloot verblind wordt, kan hij neerstorten." Vonnis op 25 juni. (BVDH)