OPLICHTSTER VOOR 54STE KEER VEROORDEELD 31 augustus 2018

Sommigen zullen het nooit leren: gisteren werd de 53-jarige Carine G. al voor de 54ste keer veroordeeld. Ze kreeg 3 jaar cel omdat ze een 87-jarige man in Wilrijk had opgelicht. De 'gezelschapsdame' hielp hem bij zijn huishouden, deed samen inkopen en ging af en toe iets met hem drinken. Ongemerkt haalde zij zijn rekening leeg door met zijn bankkaart 14 keer geld af te halen. Zo maakte ze 50.150 euro buit, geld dat zij opdeed aan luxe-aankopen en cadeaus voor haar minnaar. Carine G. had twee jaar geleden met een vervalste bankcheque van de oude man in korte tijd ook twee auto's, een BMW 116 en een Audi A3 cabrio, gekocht. Daarvoor was zij al tot twee jaar cel veroordeeld. De 87-jarige eenzame man zocht toch weer contact met haar.

