Exclusief voor abonnees Oplichters vragen geld voor uittreksel uit strafregister 14 november 2019

00u00 0

De website strafregister.be helpt mensen tegen betaling aan een bewijs van goed zedelijk gedrag. Dit is echter een gratis dienst die elk gemeentebestuur aanbiedt. Heel wat mensen lieten zich misleiden door de site, die via Google vaak als eerste zoekresultaat wordt weergegeven, en betaalden voor hun uittreksel. Pure oplichting, oordeelt de Federale Overheidsdienst Justitie. De site belooft 'veilige en betrouwbare online aanvragen', 'in slechts enkele minuten geregeld' en 'het uittreksel per post thuis geleverd'. De kosten voor de aanvraag bedragen 41,35 euro. De FOD Justitie zegt in een brief aan de gemeentebesturen alles in het werk te stellen om de illegale praktijk zo spoedig mogelijk te doen ophouden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu