Oplichters vragen belasting op paarden en kippen

Wie in Retie, in de Kempen meer dan vijf kippen houdt, moet 60 euro belasting betalen. Althans, dat is wat oplichters de inwoners proberen wijs te maken. In de gemeente is er een aanslagbiljet in omloop waarbij er gevraagd wordt om een nieuwe taks te betalen voor het privébezit van kippen en paarden. Die nieuwe gemeentelijke heffing zou vanaf 2018 ingevoerd worden, zo staat in de brief vermeld. Maar de heffing bestaat dus niet. In de brief worden ook zonder toestemming het logo van de gemeente en de contactgegevens van de burgemeester en de gemeentesecretaris gebruikt. Het rekeningnummer dat vermeld staat, is niet verbonden aan de gemeentelijke diensten. Op het document is er sprake van een taks van 60 euro voor meer dan vijf kippen en een bedrag van 300 euro voor vier paarden. De namaakfactuur is duidelijk het werk van amateurs. Zo werd het gedeelte onderaan dat voorzien is voor de overschrijving duidelijk gekopieerd. Het gemeentebestuur vraagt aan zijn inwoners om de valse factuur niet te betalen. (BHR)

