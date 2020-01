Exclusief voor abonnees Oplichters sturen valse Card Stop-sms'jes 08 januari 2020

00u00 0

Wie onlangs een sms kreeg in naam van Card Stop om zijn of haar bankkaart te (de)blokkeren, mag daar niet op ingaan. Fraudeurs sturen die sms'en rond om mensen hun bankgegevens af te luizen, waarschuwen bankenvereniging Febelfin en Card Stop-beheerder Worldline. Een link in de sms leidt naar een valse website waar mensen hun bankgegevens moeten doorgeven, waarna fraudeurs de rekeningen van hun slachtoffers leeghalen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis