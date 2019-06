Exclusief voor abonnees Oplichters maken u wijs dat u gefilmd bent bij het porno kijken 03 juni 2019

00u00 0

In Antwerpen en de Kempen zijn oplichters aan de slag met een nieuwe truc: 'sextortion'-mails. Het gaat om afpersing per mail, waarbij de gedupeerden wordt wijsgemaakt dat ze via hun webcam gefilmd zijn terwijl ze porno bekeken en zichzelf bevredigden. De afzender dreigt ermee die beelden naar alle contactpersonen van het slachtoffer te sturen, tenzij die voor 853 euro betaalt in bitcoins - binnen de 48 uur. De politie vraagt dat dergelijke e-mails naar verdacht@safeonweb.be gestuurd worden. Daarna moeten ze meteen verwijderd worden. (VTT)