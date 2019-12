Exclusief voor abonnees Oplichters maken 94 slachtoffers, onder wie eigen kinderen 28 december 2019

7,6 miljoen euro. Dat is volgens het parket van Halle-Vilvoorde het immense bedrag dat twee mannen de voorbije jaren buitmaakten bij 94 slachtoffers. Niemand was veilig. Het duo pluimde geestelijken en abdijen, maar ook kennissen en familie. Eén van beiden, de 64-jarige bierbrouwer Leo De Smedt uit Opwijk, lokte zelfs zijn eigen kinderen in de val. Zij betalen vandaag noodgedwongen de huur van zijn flat, omdat hij naar eigen zeggen geen geld meer heeft. De Smedt zou samengewerkt hebben met een eerder veroordeelde oplichter, Hans Velle (54). De onderzoeksrechter stelde hen allebei in verdenking. (BJM/WHW)