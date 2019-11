Exclusief voor abonnees Oplichters eisen met sms'je geld in naam van fiscus 22 november 2019

De federale overheidsdienst Financiën waarschuwt voor sms'jes van oplichters waarin de ontvanger aangemaand wordt zijn schuld bij de fiscus af te lossen. De fraudeurs vragen om honderden euro's te storten, zo niet komt er een gerechtsdeurwaarder. Ga er niet op in, klinkt het. "De FOD Financiën zal nooit per sms vragen om een betaling te doen." Of er slachtoffers zijn overgegaan tot betaling, is niet duidelijk. Financiën, dat intussen een klacht heeft ingediend, zegt heel wat vragen te krijgen van ongeruste burgers, wat doet vermoeden dat het om een massale phishing-poging gaat. De nummers van de afzenders veranderen steeds. (SRB)