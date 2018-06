Oplichter tegen rechter: "Zal slachtoffer terugbetalen door opnieuw op te lichten" 02 juni 2018

"Ik zal het slachtoffer terugbetalen door op dezelfde manier te werk te gaan." Rechter Caroline Blomme wist niet wat ze hoorde toen een Griekse oplichter zich tot haar richtte. De man had een welstellende, maar zeer goedgelovige bejaarde vrouw uit Knokke 19.500 euro afhandig gemaakt. De vrouw was eerder 319.000 euro kwijt geraakt aan een 'Brit met een ziek kind'. Ze belde naar het Brugse filiaal van Western Union om raad te vragen, maar de Griekse telefonist gaf zich uit als een fraude-expert die voor haar het probleem zou oplossen. Sterker nog, hij verzekerde haar dat ze het geld dubbel en dik zou terugkrijgen. Om zijn onderzoek te kunnen voeren, had hij wel geld nodig. De vrouw trapte erin en betaalde hem 19.500 euro. Haar kinderen kregen echter argwaan en verwittigden de politie. Die pakte de man op tijdens een etentje met het slachtoffer in een tweesterrenrestaurant. De oplichter kreeg gisteren drie jaar cel en 4.000 euro boete. "Met uitstel zodat hij het slachtoffer kan afbetalen." (JEW)

