Oplichter sterft nog voor proces

De veroordeelde oplichter die in maart opnieuw voor de strafrechter in Tongeren moest verschijnen wegens het oplichten van twee bedrijven is overleden. Er komt dus ook geen proces. Christian J. (59) was terminaal ziek en stierf vorige nacht in het ziekenhuis van Tongeren. "Hij had kanker en ging plots heel snel achteruit", zegt zijn vriendin. "Praten kon hij al niet meer." Recent werd hij nog veroordeeld tot een schadevergoeding van 350.000 euro aan een Nederlands koppel. Hij tekende een koopovereenkomst voor hun villa van 3,5 miljoen euro op Curaçao, maar betaalde nooit. Door de berichten daarover is een nieuw slachtoffer opgedoken: in Hasselt zou J. dezelfde truc hebben toegepast met een villa van 700.000 euro. "Da's allemaal achter mijn rug gebeurd", zegt zijn vriendin. "Ik was kwaad, maar bleef voor hem zorgen. Ik hoop oprecht dat er niet nog meer slachtoffers zijn." (BJM/DSS/VCT)

