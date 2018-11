Oplichter sluit moeder drie maanden op 'om haar te beschermen' 10 november 2018

Een 30-jarige man uit Zwijndrecht, die terechtstaat omdat hij zijn ex voor meer dan 250.000 euro heeft opgelicht, spaarde zelfs zijn eigen moeder niet. Op zijn proces raakte bekend dat Yves P. de gescheiden vrouw elf jaar lang heeft voorgelogen over zijn 'briljante' rechtenstudies, dure stages en reizen voor zijn job als CEO van twee buitenlandse hotels. In totaal maakte hij zijn moeder, die goed geërfd had, 732.075 euro afhandig met valse documenten. Toen de leugens dreigden uit te komen, maakte P. de vrouw doodsbang door haar ervan te overtuigen dat haar ex haar wilde laten vermoorden. Ze moest onderduiken in een leegstaand huis, waar ze 106 dagen op water en brood leefde. P. riskeert 5 jaar cel wegens foltering en oplichting. (PLA)

