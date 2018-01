Oplichter profiteert van panne bij Proximus 00u00 0

Een oplichter heeft geprofiteerd van de Proximus-panne van afgelopen week door klanten via mail en telefonisch om bankgegevens te vragen. "Maar geef zulke info nooit zomaar prijs", waarschuwt het telecombedrijf. De stroompanne zorgde ervoor dat duizenden Proximus-klanten vorige week een tijd zonder telefoon, internet of televisie zaten. Later belde een onbekende die zich uitgaf als Proximus-medewerker naar abonnees om bankgegevens op te vragen. De politie kreeg daarover meerdere meldingen. Vooral 60-plussers en vrouwen werden geviseerd. Proximus roept op om bij verdachte telefoontjes meteen de politie te verwittigen.