Oplichter leent 2.400 euro en verbrast alles in Disneyland 18 april 2018

Een man uit Veurne is veroordeeld tot 10 maanden cel en 600 euro boete omdat hij met valse gegevens een lening van 2.400 euro aanvroeg, alles opsoupeerde tijdens een weekendje Disneyland Parijs met zijn vriendin en het geld nooit terugbetaalde. David D. stond volgens het parket op de zwarte lijst van banken gezien eerdere problemen met terugbetalingen, zodat hij geen lening meer kon krijgen. Om dat te omzeilen, gebruikte hij de naam, handtekening en belastingsfiches van zijn moeder. Daarmee kon hij online krediet aanvragen bij Santander Consumer Finance. Bovendien maakte hij ook een nieuw e-mailadres aan met haar naam. Toen de vrouw incassobureaus over de vloer kreeg, kwam de oplichting en valsheid in geschrifte aan het licht. De man werd ook veroordeeld tot het terugbetalen van de illegaal verworven som. (BBO)

