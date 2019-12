Exclusief voor abonnees Opletten voor talent Zaniolo en ervaren Dzeko 17 december 2019

Geen Totti, geen De Rossi, en na Nieuwjaar ook geen Florenzi meer? De aanvoerder wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Fiorentina. Wat blijft er straks nog over van AS Roma, de topclub die momenteel vierde staat in de Serie A op zeven punten van Juventus. Die al bij al beperkte kloof verbloemt het verval bij de Giallorossi - enkele jaren geleden nog een uitdager van de Oude Dame, tegenwoordig al tevreden met die vierde stek. 't Is zoeken naar vedetten bij Roma - vooral oude rot Edin Dzeko doet belletjes rinkelen. De inmiddels 33-jarige Bosniër scoorde dit seizoen negen keer en blijft zo een gevaar. Zeker met het 20-jarige talent Nicolò Zaniolo in zijn rug - de creatieve middenvelder is de hoop van Roma in bange dagen, een wonderboy in het Italiaanse voetbal. Daarnaast? Vooral afdankertjes... Of wat dacht u van Smalling, Pastore, Kolarov, Santon of Mkhitaryan. Roma is vandaag een schim van de ploeg die FC Barcelona twee jaar geleden uit de kwartfinales van de Champions League wipte. Ze konden zelfs niet eens hun Europa League-poule winnen. En dus mag AA Gent dromen... (TTV/NP)

