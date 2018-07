Opletten voor ozon 25 juli 2018

De komende dagen worden in de lucht hoge ozonconcentraties verwacht, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). In vijf van de 41 meetstations in ons land is gisteren de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden. Voor morgen worden nog hogere temperaturen verwacht, en nauwelijks wind. De waarschuwingsdrempel zal dan in zo goed als het hele land overschreden worden. Lokaal kan zelfs de Europese alarmdrempel van 240 microgram/m³ overschreden worden. Bij hoge ozonconcentraties wordt aangeraden om buiten geen langdurige inspanningen te doen.