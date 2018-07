Opletten voor overstekende reeën door paarseizoen 23 juli 2018

De komende weken is het extra opletten voor overstekende reeën op de weg, omdat het paarseizoen op een hoogtepunt komt. Daarvoor waarschuwt de Hubertus Vereniging, die twee derde van de Vlaamse jagers vertegenwoordigt. De bronstperiode voor reeën loopt nog tot midden augustus. In die periode zwerven de mannetjes actief rond in hun territorium, omdat ze zoveel mogelijk vrouwtjes willen dekken. Ze kruisen daarbij ook vaak grote banen, wat het risico op ongevallen verhoogt. De Hubertus Vereniging roept op om alert en traag te rijden, zeker tijdens de schemering en in gebieden waar de ree goed gedijt. "Contacteer de politie bij een aanrijding en raak het dier nooit aan", klinkt het. Gewonde dieren zullen zich immers instinctief proberen te verdedigen. De jagersvereniging vraagt iedereen die toch een aangereden dier spot om dit te registreren op haar site. Zo kan de overheid de gevaarlijkste punten in kaart brengen.

