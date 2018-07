Opletten voor, jawel, gladde wegen 10 juli 2018

Vandaag wordt er voor het eerst in lange tijd regen verwacht en die kan gladde wegen tot gevolg hebben, zo waarschuwt het onlineweerplatform Meteovista. Door de aanhoudende droogte is het asfalt vervuild met olie en rubberdeeltjes. Als de weg nat wordt, kan zich een slijmerige, gladde laag vormen. Vooral motorrijders en fietsers moeten extra goed oppassen in bochten, klinkt het. Voor alle weggebruikers geldt het advies om de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Lokaal zou vanochtend al wat regen of motregen kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. 's Middags wordt er wat neerslag verwacht vanaf de Nederlandse grens en 's avonds kan het verspreid over het hele land (licht) regenen.

HLN