Opleidingscentrum fokt zelf blindegeleidehonden

In plaats van blindegeleidehonden te halen bij fokkers en zusterorganisaties, gaat het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in samenwerking met de UGent zélf de honden kweken. Dat doen ze voornamelijk om de uitval tot een minimum te beperken: momenteel valt liefst de helft van de honden die worden aangeboden voor een opleiding uit omwille van gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door gewrichts- of gedragsproblemen. Meestal duiken die pas op tijdens of na de opleiding, waardoor de kosten kunnen oplopen tot 30.000 euro. In het nieuwe kweekprogramma voor geleidehonden zullen DNA-stalen genomen worden om mutaties te vermijden.