06 januari 2020

Vandaag is het betrokken en mistig tijdens de ochtend, maar in de loop van de voormiddag komen er opklaringen opzetten vanaf de Franse grens. Na de middag wordt het zonnig op de meeste plaatsen, met vooral hoge sluierbewolking. De middagtemperaturen bedragen 6 graden in Vlaanderen, bij een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond is het eerst nog helder, maar vanuit het westen nadert een storing. Het wordt betrokken en het gaat ook een tijdje motregenen. De temperaturen dalen tot 4 graden in Vlaanderen, en tegen de ochtend wordt het opnieuw droog. In de Ardennen flirt het kwik met het vriespunt.

