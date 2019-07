Exclusief voor abonnees Opkikker: Deriks zesde in allround 01 juli 2019

Senna Deriks (18) staat wat in de schaduw van Nina Derwael, maar zaterdag was het toch haar beurt om eens in de kijker te staan. Een medaille in de allroundcompetitie bleek nog te hoog gegrepen, maar de zesde plek met een PR van 51.932 punten deed zichtbaar deugd: "Ik ben superblij. Ik heb me overal kunnen verbeteren." Deriks mist soms wat zelfvertrouwen, dus ook mentaal kan ze dit toernooi voor de toekomst meenemen: "Ik weet nu dat ik niet moet twijfelen aan mezelf. Dit geeft een boost." Voor coach Marjorie Heuls is haar prestatie hoopvol richting WK waar België zich als team wil plaatsen voor de Olympische Spelen: "Zesde van Europa zijn is mooi. We weten ook dat ze de moeilijkheidsgraad van haar oefeningen nog kan verhogen." De derde Belg in de gymnastiekcompetitie, Jimmy Verbaeys, eindigde als zestiende in de allroundfinale. Vooral op de ringen was hij mistevreden: "Ik maakte een fout die ik op training bijna nooit maak." (BF)

