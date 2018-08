Ophef rond misbruik hormonen Nederlandse schaatsers 03 augustus 2018

In Nederland is ophef ontstaan na de publicatie van een brief van de Nederlandse Schaatsbond aan haar atleten, waarin ze haar ongerustheid uit over het misbruik van schildklierhormonen. Het middel Thyrax staat niet op de lijst van verboden middelen, maar mag niet gebruikt worden zonder medisch attest. Verkeerd gebruik van het medicijn kan tot gezondheidsrisico's leiden. Sporters nemen het middel om meer energie te krijgen, vet te verbranden en snel af te vallen. De Nederlandse Dopingautoriteit heeft het Wereldantidopingagentschap WADA intussen verzocht om schildklierhormonen op de dopinglijst te zetten. Directeur Herman Ram constateerde dat steeds meer Nederlandse topsporters het product op hun dopingformulieren invullen. Het gaat naast schaatsers ook om onder meer wielrenners en atleten, maar ze geven geen namen of aantallen vrij. (VH)

