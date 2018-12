Opgewonden oppositiestem 56 Kristof Calvo 21 december 2018

00u00 0

De stem van de oppositie? Dan wordt vaak richting Kristof Calvo gekeken. Dat was in 2018 niet anders. Immer opgewonden over het "grote onrecht door rechts". Bij voorkeur richt hij zijn pijlen op N-VA, de natuurlijke politieke vijand. Een 'king of hearts' zal Kristof Calvo niet snel worden. Daar is hij ook niet echt op uit. Het hart van Calvo klopt voor de politiek pur sang. 'Leve politiek' is dan ook de titel van zijn nieuwe boek dit jaar. Hij is gek op het politieke spel, waarin hij een vinnige rol vertolkt. En maar goed ook. Politiek is geen stiel voor blozende maagden, herhaalt hij meer dan eens. Dat Kristof Calvo zijn scherpe randjes maar behoudt. Ook als hij er in 2019 in slaagt om niet langer aan de zijlijn, maar op het middenveld te staan. (IVDE)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Kristof Calvo

politiek