Opgeven als donor kan nu eenvoudiger 11 juli 2020

Sinds 1 juli kan iedere burger via het nationale gezondheidsportaal www.mijngezondheid.be aangeven of hij, na overlijden, orgaandonor wil worden of niet. Die registratie kon tot nog toe enkel in het gemeentehuis. Nu zijn er twee opties bijgekomen met een lagere, snelle instapdrempel: online, of bij de huisarts. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) hoopt met een vergemakkelijkte registratie een oplossing te bieden voor meer dan 1.300 mensen die in België op de wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie.