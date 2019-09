Exclusief voor abonnees Opgestoken middelvinger Onze opinie 14 september 2019

Het is dat we het in de titel graag netjes houden, anders hadden we het resultaat van onze driemaandelijkse Grote Peiling hier omschreven als - copyright Flip Kowlier - een welgemeende fuck you van de malcontente, balorige Vlaming. Nu houden we het op een opgestoken middelvinger. Dat klinkt beleefder, maar het gebaar is er niet minder heftig om en het signaal valt onmogelijk te negeren, zelfs niet te relativeren. Een steeds groter deel van Vlaanderen is 'het' zat en rukt naar radicaal-rechts. Voor het eerst is Vlaams Belang de grootste partij. Zelfs in haar gloriejaar 2004 was ze dat niet. Toen was dat de CD&V van Yves Leterme. Vandaag wegen de christendemocraten nog amper de helft van het VB. Dan kun je je er maar beter niet van afmaken met de dooddoener dat het hier slechts een peiling betreft. Vlaanderen mort, niet virtueel maar hoorbaar. Wie dat niet opvangt, is selectief doof.

