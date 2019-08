Exclusief voor abonnees Opgesloten voor meer vrijheid 08 augustus 2019

Het was een wat vreemd zicht voor mensen die gisteren op de Gentse Korenmarkt passeerden: schrijver Herman Brusselmans, opgesloten in een kooi, met in zijn handen een bordje met het opschrift 'Ik ben een cage fighter'. Brusselmans steunde daarmee Gaia, die met deze stunt aandacht vraagt voor het lot van gekooide dieren. Vooral in de veehouderij pleit Gaia voor een Europees verbod op kooien. Samen met andere organisaties zamelt Gaia ook handtekeningen in voor zo'n verbod. De organisatie klaagt aan dat "honderden miljoenen dieren hun hele leven in kleine, kale kooien slijten". De dieren lijden volgens Gaia "aan allerlei gezondheids- en welzijnsproblemen. Een leven in een kooi is geen dierwaardig bestaan." Brusselmans zelf verwoordde het iets poëtischer en vroeg om "met tralies een ruimte te maken waarin de vrijheid oneindig is".

