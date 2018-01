Opgesloten Soedanees moet vrijgelaten worden 00u00 0

Een Soedanese migrant die in een gesloten centrum in ons land zit, moet vrijgelaten worden. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist, bericht RTBF. Die gaat daarmee in tegen de argumenten van bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Als de 25-jarige migrant naar zijn land zou worden uitgewezen, bestond het risico op mishandeling. De advocaat van de man pleitte dat zijn opsluiting niet langer gerechtvaardigd was, sinds de nota van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en sinds het rapport van het Tahrir-instituut over folteringen in Soedan. De autoriteiten kunnen nog beroep aantekenen tegen de beslissing. Het kabinet-Francken wilde nog niet reageren.