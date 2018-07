Opgerolde drugsbende leverde aan huis 04 juli 2018

In Mechelen is een cocaïnebende opgerold die de drugs gewoon aan huis leverde. De groep opereerde net zoals een huis-aan-huisleverancier. "Drugsgebruikers moesten een 'calltaker' opbellen en bij hem de drugs bestellen. Deze werden vervolgens met een koerier geleverd", legt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens uit. De bende was anderhalf jaar lang actief. Om onder de radar van het gerecht te blijven pasten ze allerlei trucjes toe. Een ervan was de registratie van de gsm-nummers. Die gebeurde op de naam van de afnemers. "Zo bleef de link tussen de koeriers en de cocaïne beperkt", klinkt het. Twaalf leden van de bende zijn opgepakt. De arrestaties gingen gepaard met achttien huiszoekingen. Daarbij werd cocaïne gevonden met een straatwaarde van ruim 3.500 euro, en ook wat vuurwapens en munitie.

