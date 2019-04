Exclusief voor abonnees Opgepast voor uw hoofd, sire 03 april 2019

Koning Filip heeft de Belgische soldaten bezocht die in Estland meehelpen aan de versterking van de oostelijke NAVO-flank tegen Rusland. In Tapa worden 264 militairen tot begin mei ingezet. Ze staan onder Brits bevel. De koning - die zijn kostuum had ingeruild voor z'n militair uniform - woonde samen met minister van Defensie Didier Reynders (MR) een demonstratie van onze troepen bij. Hij inspecteerde ook even de binnenkant van een tank - al leek hij wat hulp nodig te hebben toen hij er weer uit stapte. In 2017 en 2018 maakten Belgische militairen al deel uit van de 'battlegroup' in Litouwen onder Duits bevel. (PhG)

