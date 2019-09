Exclusief voor abonnees Opgepast voor telefoontjes uit paradijselijke oorden 10 september 2019



De afgelopen dagen kreeg de Ombudsdienst voor Telecommunicatie meerdere oproepen binnen van mensen die klagen over hinderlijke telefoontjes van onbekenden. Het gaat om bellers uit paradijselijke oorden als Samoa (landcode +685), Papoea-Nieuw-Guinea (+675) en Ascension (+247). De oproep wordt meestal al na één keer rinkelen onderbroken. "Wie terugbelt, komt in contact te staan met een duur nummer. Naar alle waarschijnlijkheid verdienen de uitbaters van zulke nummers aan de ontvangst van de oproepen", zegt ombudsman Luc Tuerlinckx. Tot een tweetal weken geleden noteerde zijn dienst dit jaar geen enkele klacht over het fenomeen. "Maar vandaag kregen we er plots 10 en we verwachten er de komende dagen nog meer." Hij raadt iedereen af om terug te bellen naar onbekende buitenlandse nummers. Proximus en Telenet proberen verdachte nummers te blokkeren, maar dat is niet altijd eenvoudig omdat de oplichters gewiekst te werk gaan. (FT)

