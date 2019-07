Exclusief voor abonnees Opgepast voor dieventruc met zonnecrème 18 juli 2019

Wie deze zomer een uitstapje naar Brugge plant, kijkt maar beter uit z'n doppen. Twee twintigers uit Cuba beroofden dit voorjaar op sluwe wijze een toerist. Om het slachtoffer te misleiden, spoten ze zonnecrème op zijn jas. Robert E. (24) en Alberto A. (22) deden dat in het station van Brugge, waarna hun slachtoffer een taxi nam naar zijn hotel. Ze volgden hem in een andere taxi, en eenmaal in het hotel bood één van hen z'n 'hulp' aan toen de man de vlek op z'n jas ontdekte. Zijn kompaan ging er intussen met z'n koffers vandoor. De Cubanen vluchtten daarop in dezelfde taxi weer naar het station, maar werden daar opgewacht door de politie. De taxichauffeur had onraad geroken. Het parket vordert één jaar cel. Uitspraak op 23 juli. (SDVO)

