Opgepast: 81% Vlaamse flitspalen flitst ook echt LVB

05 december 2019

05u00 0 De Krant Momenteel is 80,62% van de circa 1.400 flitspalen langs Vlaamse gewest- en snelwegen operationeel. Het streefdoel tegen eind 2018 was dat minimum 85% van de flitspalen in het Vlaams Gewest en minimum 81% per provincie moest werken.

Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) geeft toe dat die ambitieuze doelstellingen nog niet gehaald worden. Oost-Vlaanderen (86,47%), West-Vlaanderen (84,29%) en Vlaams-Brabant (84,29%) halen de provinciale doelstellingen wel, maar dat is niet het geval voor Antwerpen (72,1%) en Limburg (77,21%). "Een verdere verhoging van de streefcijfers is weinig realistisch door de huidige flitspalen met lusdetectie. Daarom willen we inzetten op een nieuwe generatie roodlicht- en snelheidscamera's zonder detectielussen." (LVB)