Opgepakte stiefmoeder (18) studeerde voor kinderverzorgster MOORD OP CHELSEA 09 juni 2018

De stiefmoeder van Chelsea, het tweejarige meisje dat verdronk in bad, blijft minstens een maand langer in de cel op verdenking van moord. De 18-jarige Megan, de vriendin van papa Bjorn, verklaarde dat ze de peuter bewusteloos aantrof nadat ze "met van alles bezig was geweest in de living". Maar de familie van de vader gelooft niet dat de dood van Chelsea een ongeluk was. "Megan studeerde kinderverzorging. Dan wéét je dat je een kind van twee niet alleen moet laten in bad", zegt de meter van het meisje. "Megan was ook heel jaloers op Chelsea." (BJM/KBD)

