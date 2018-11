Opgepakt voor autodiefstal, ondanks politieverklikker 16 november 2018

De politie heeft twee Nederlanders van 25 opgepakt. Ze worden verdacht van de diefstal van een Range Rover in Mechelen en een diefstalpoging in Zoersel. "Hun nummerplaat, die eerst werd opgemerkt door de ANPR-camera's in Mechelen, gaf nadien een hit in Zoersel", vertelt persverantwoordelijke Kristof Aerts van het Antwerpse parket. Opmerkelijk is dat ze in het bezit waren van een 'Target Blu Eye': een verklikker die meldt wanneer de politie aan het patrouilleren is in een straal van een kilometer. Blijkbaar werkte het toestel toch niet zo goed als de dieven dachten. (TVDZM)