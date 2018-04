Opgelicht met droomreis en marathon 26 april 2018

Een Vlaming die vorig jaar de marathon in Chicago wilde lopen en daarvoor een reis boekte via Runtravel, werd opgelicht door het reisbureau. Twee weken voor vertrek viel de hele reis in het water en bleek er niks geboekt te zijn door Runtravel. Van de betaalde 9.000 euro kreeg slachtoffer Yves Hubb na lang aandringen slechts een deel terug. Het is niet de eerste keer dat Runtravel zijn beloften niet nakomt, zo bleek uit het programma 'Opgelicht' van de Nederlandse zender AVOTROS. Alles samen zou het om 100.000 euro gaan. Bij een confrontatie met de oprichter van Runtravel verklaart de man dat een reis twee jaar geleden misliep, en dat er nu nog steeds sprake is van een domino-effect. Hij haalde de website offline en belooft een betalingsvoorstel aan de gedupeerden door te sturen.

HLN