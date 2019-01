Opgelet voor gladde wegen 10 januari 2019

Wie vanochtend met de wagen de weg opgaat, kan best extra voorzichtig zijn. Het KMI waarschuwt voor gladde wegen deze morgen. Op vele plaatsen heeft het afgelopen nacht licht gevroren. Door de neerslag die gisteren viel, kunnen er ijsplekken ontstaan. Bovendien kunnen er ook rijmplekken gevormd worden, zo meldt het weerinstituut. Weggebruikers krijgen de raad om waakzaam te zijn. Het is vooral opletten geblazen in de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg.

