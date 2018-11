Opgelet! Sommige ‘koopjes’ op Black Friday en Cyber Monday zijn helemaal niet voordelig Jeroen Bossaert ADN

26 november 2018

00u00 5 De Krant Niet alle spectaculaire kortingen die grote winkelketens u op Black Friday voorspiegelden, waren echt. Dat ontdekten onder meer Niet alle spectaculaire kortingen die grote winkelketens u op Black Friday voorspiegelden, waren echt. Dat ontdekten onder meer technologiesite Tweakers en een Franstalige consumentenorganisatie. Sommige producten waren vóór Black Friday zelfs goedkoper.

In de Franstalige krant 'La Dernière Heure' doet de consumentenorganisatie UFC Que Choisir uit de doeken hoe sommige grote winkelketens online proberen om consumenten in de luren te leggen. Op actiedagen als Black Friday (vorige vrijdag) of Cyber Monday (vandaag) beloven sommige online shops dat ze u gigantische kortingen cadeau doen, maar in werkelijkheid zijn de prijzen even hoog als voordien.

Zelfs goedkoper voor promogekte

Sterker: de consumentenorganisatie vond producten die vóór 'Black Friday' goedkoper waren dan op de bewuste promodag. Op de site van een electroketen stond bijvoorbeeld dat een huishoudapparaat afgeprijsd werd van 500 euro naar 349 euro. Alleen bleek dat apparaat nooit 500 euro gekost te hebben. Integendeel. Enkele weken voordien kon je datzelfde apparaat nog kopen voor... 329 euro. Of hoe de promotie duurder was dan de gewone prijs.

Tweakers ontdekte bij een analyse nog voorbeelden. Zo werd een MSI notebook bij een retailer aangeboden voor een actieprijs van 1.499 euro, terwijl de laatste prijs daarvoor 1.325 euro was. Daarvoor was de laagste prijs zelfs altijd al onder de 1.499 euro geweest. Hetzelfde gold voor een Philips TV. Die kreeg een actieprijs van 1.099, maar de laagste prijs van de tv is al sinds 28 oktober onder de 1.000 euro.

Streep erdoor

Daarnaast zijn er minder flagrante, maar minstens even laakbare misleidingen. Zo bleken veel websites hun prijzen kunstmatig op te pompen, zodat het leek alsof ze grote kortingen gaven. Dat deden ze via een juridisch handigheidje: ze afficheerden de algemene richtprijs voor het product en trokken daar vervolgens een streep door. Daaronder zetten ze dan hun veel goedkopere prijs. In werkelijkheid verkochten ze dat product echter aan dezelfde prijs als voordien.

Een voorbeeld. Er wordt op Black Friday een televisie aangeboden aan 1.500 euro. De site spreekt van een korting van 50%, want bovenaan staat een prijs van 3.000 euro. Alleen is die laatste prijs een algemene richtprijs en niet de prijs die de website dagelijks hanteert. Met andere woorden: u krijgt geen korting, want ook voor en na Black Friday staat de tv op de site te koop voor 1.500 euro.

Ook échte deals

De consumentenorganisatie raadt mensen aan om goed op te letten met kortingen tijdens het online shoppen. Goede en zelfs geweldige deals zijn er voor alle duidelijkheid zeker ook. Zo zag Tweakers een Zenfone 4-telefoon op Black Friday aangeboden voor een actieprijs van 219 euro. Een erg scherpe prijs, want de laagste prijs stond al wekenlang op 369 euro. Een Sony TV zakte dan weer van 1.999 naar 1.699 euro, en een Xperia XZ-smartphone van 369 naar 349 euro; interessante acties.

Wil je vandaag nog enkele echte koopjes scoren? Bekijk alle scherpe prijsdalers op tweakers.be