Opgefriste winkels halen Blokker België uit het slop 18 juli 2018

00u00 0

Een uitgebreider assortiment, meer focus op wonen en een facelift van de winkels. Met die ingrediënten hoopt Blokker België de klanten opnieuw te verleiden. De zeven testwinkels in het Gentse hebben de afgelopen maanden bewezen dat de formule aanslaat. "In vergelijking met onze andere winkels realiseren ze 30 procent meer omzet", zegt Rob Schuyt, de CEO van Blokker België. "In onze sector is dat immens." Dit jaar wil Blokker het nieuwe concept uitrollen naar nog eens 35 Belgische filialen. Verder wil de keten tijdelijke winkels (pop-ups) openen om het assortiment waarvoor geen plaats meer is binnen de nieuwe formule te verkopen. Begin 2019 gaat Blokker de hele moderniseringsoperatie evalueren, alvorens knopen door te hakken over de rest van het netwerk. Blokker telt in ons land nog 127 winkels, nadat er vorig jaar 63 werden gesloten. Dat leidde tot een omzetdaling van 21% tot 86,8 miljoen euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN