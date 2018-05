Opgedragen aan zijn zwangere vrouw 28 mei 2018

00u00 0

De eindzege van Froome kwam niet meer in gevaar. Zaterdag controleerde hij de laatste bergrit, gisteren werd de slotrit een triomftocht voor de Brit, bovendien geneutraliseerd. "Veel renners vroegen een oplossing om de wedstrijd veiliger te maken", aldus Froome achteraf. "Dat de jury de wedstrijd neutraliseerde, was de ideale oplossing. Uiteindelijk wilde het publiek een sprint en die is er gekomen." Froome droeg zijn eindzege op aan zijn zwangere vrouw. Michelle Cound zal in augustus bevallen van een dochtertje. "Dit is een fantastische overwinning. Deze Giro is ongetwijfeld de moeilijkste van de zes grote rondes die ik tot nu op mijn erelijst heb staan." (DNR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN