Operatoren zijn solidair in coronatijden: onbeperkt bellen en gratis mobiele data Redactie

14 maart 2020

00u00 80 De Krant Nu we met z'n allen thuisblijven, piekt ons belverkeer. Klanten van Proximus belden tot 60 procent meer dan vorige week. Even waren er zelfs netwerkproblemen. De operatoren tonen zich wel solidair, Proximus-abonnees bijvoorbeeld kunnen nu onbeperkt bellen naar vaste lijnen en voor een keer geldt er geen downloadlimiet via de vaste verbinding.

In sneltempo kinderopvang regelen, vergaderen langs de telefoon en elke dag even telefoneren hoe het met de grootouders is gesteld: onze smartphones draaien overuren nu we massaal thuisblijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Proximus zag het telefoonverkeer met 50 tot 60 procent toenemen in vergelijking met een week geleden. "Sinds de regering nieuwe maatregelen presenteerde, is het gaan pieken", zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. Even leverde die overbelasting zelfs problemen met het netwerk op, waardoor de verbinding onderbroken raakte.

Ook bij Base zien ze het belverkeer sinds woensdag de lucht ingaan. "En de Belgen verbruiken duidelijk meer mobiele data", zegt Isabelle Geeraerts van Telenet. "Wij verwachten de piek volgende week, zeker in vast internetverkeer, als iedereen gaat telewerken en de kinderen op de iPad bezig zijn. We anticiperen en bekijken welke maatregelen we kunnen nemen om een optimale dienstverlening te garanderen. Dit is een uitzonderlijke situatie, maar een groot verschil met pakweg de kerstvakantie is er eigenlijk niet."

De operatoren tonen zich alvast solidair met hun klanten. Zo zullen Proximus-abonnees onbeperkt kunnen bellen naar vaste lijnen in ons land en is er thuis onbeperkt downloadvolume via de vaste internetverbinding. Ook Orange doet een geste en biedt postpaidklanten gratis 5GB aan mobiel datavolume aan.