Operationeel verlies van 10 miljoen euro 24 mei 2018

Anderlecht heeft het voorbije seizoen een operationeel verlies van 10 miljoen euro geleden, dat rechtgetrokken zal worden via transfers. In de toekomst wil Coucke voor 15 miljoen euro besparen om zelfs in Europa League-seizoenen break-even te draaien, zónder transfers.

HLN

