Operatie voor Tsonga 05 april 2018

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 37) is dinsdag onder het mes gegaan voor een kleine ingreep aan de knie. De 32-jarige Fransman sukkelde al sinds vorig seizoen met een scheurtje in de linkermeniscus en een inspuiting zorgde niet voor een oplossing. Tsonga liet weten dat de operatie gunstig is verlopen en dat hij hoopt er toch nog bij te zijn op Roland Garros (27 mei). (FDW)