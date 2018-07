Operatie redding. Nu al. Alwéér Moeskroen 26 juli 2018

Wil je met een bescheiden budget niet zakken uit eerste klasse? Bel voor alle inlichtingen naar één adres: Excel Moeskroen. Sinds vier jaar terug in eerste klasse, vier jaar knokken tegen de degradatie. Het eindresultaat de voorbije seizoenen: dertiende, veertiende, vijftiende, veertiende. Kunnen ze zich dit seizoen voor een vijfde keer op rij redden? "We hopen op een stabiel seizoen", zegt algemeen directeur Paul Allaerts. "We willen zo snel mogelijk gered zijn en zo hoog mogelijk eindigen."