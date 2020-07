Exclusief voor abonnees Operatie Proper levert Sint-Laurens 1.500 euro op 03 juli 2020

00u00 0

Operatie Proper levert Sint-Laurens 1.500 euro op. De school mocht deze week een cheque en felicitaties in ontvangst nemen van schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA). Sint-Laurens nam afgelopen schooljaar deel aan Operatie Proper, een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen met als doel zwerfvuil aan te pakken. "De werkgroep milieu stelde een actieplan op waarbij klassen minstens elke maand het zwerfvuil op de terreinen van de school en in de omgeving van de schoolpoorten opruimden", zegt persverantwoordelijke Ruben Beke. "De school moedigde ook herbruikbare verpakkingen, brooddozen en drinkflessen aan. In elke graad werden themalessen rond de afval- en zwerfvuilproblematiek georganiseerd en een opruimploeg controleerde de bermen op afval."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen