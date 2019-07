Exclusief voor abonnees Operatie gepland? Ziekenhuis leidt je al rond 11 juli 2019

00u00 0

Voor ze op de operatietafel belanden, kunnen patiënten van het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares sinds kort al een virtuele rondleiding krijgen. Via de site www.virtueelziekenhuis.be kun je zelf door het ziekenhuis 'wandelen'. Artsen en ander medisch personeel geven uitleg. De rondleiding kan gevolgd worden met een VR-bril, maar ook gewoon op de smartphone, tablet of pc. Vorig jaar maakte het ziekenhuis er al één voor toekomstige ouders in de materniteit. "Dat was een succes. Daarom hebben we de toepassing nu uitgebreid naar het operatiekwartier."

